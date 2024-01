Zurich Film Festival: Roger Crotti wird Festivalpräsident

Wechsel an der Spitze des Zurich Film Festival (ZFF): Roger Crotti wird Verwaltungsratspräsident der ZFF AG. Crotti tritt die Nachfolge von Felix E. Müller an, der seit 2018 Präsident der ZFF AG war. Er entwickelt zusammen mit Artistic Director Christian Jungen und Jennifer Somm, Managing Director der Event- und Vermarktungsagentur Spoundation Motion Picture, die Strategie des ZFF. Crotti arbeitete zuvor über 30 Jahre bei Disney, die letzten zehn Jahre als Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Felix Graf, CEO der NZZ, zu der das ZFF seit 2016 gehört, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit Roger Crotti einen profunden Kenner des Entertainmentgeschäfts und einen ausgezeichneten Marketeer zu gewinnen. Er wird uns helfen, die internationale Strahlkraft des ZFF weiter auszubauen und das Festival, das sein 20-jähriges Jubiläum feiert, erfolgreich in das Jubiläumsjahr zu führen.»

Crotti verbrachte die vergangenen elf Jahre in München. In dieser Zeit führte er unter anderem Disney+ ein, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er kenne das ZFF seit dem ersten Tag – und habe es über all die Jahre unterstützt. «Das ZFF hat sich eine starke Position im internationalen Filmgeschäft erarbeitet. Ich freue mich, die Strategie dieses kulturellen Leuchtturms mit dem Team weiterzuentwickeln», wird Crotti zitier. «Zwei wichtige Themen, die das ZFF beschäftigen werden, sind die ganzjährige Präsenz des ZFF im Kino Frame in Zürich und die Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum.»

Felix E. Müller wird mit einer Vernissage des von ihm verfassten Buches «Hollywood an der Limmat: Die Erfolgsgeschichte des Zurich Film Festival» im April im Kino Frame offiziell verabschiedet. (pd/cbe)