Emotionales Finale: Roger Schawinski verabschiedet sich vom Leutschenbach

Die Coronakrise war das grosse Thema in der letzten «Schawinski»-Sendung vom Montagabend auf SRF. Wie in der Sendung mit Christoph Blocher kam wiederum eine Glasscheibe zum Einsatz zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus. Die drei Überraschungsgäste: alt Bundesrat Moritz Leuenberger, die abtretende «Tagesschau»-Moderatorin Katja Stauber und Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner.

«Der TV-Mann blieb bis zur letzten Sekunde seiner Sendung souverän, obwohl man in den letzten Minuten an seiner zittrigen Stimme und in seinen Augen doch ein bisschen Wehmut rausspüren konnte», schreibt Blick.ch am Dienstagmorgen in einem Artikel dazu. Der SRF-Abschied habe auch den sonst so standhaften Schawinski aus der Fassung gebracht: Sichtlich gerührt bedankte er sich in den letzten Sekunden seiner Sendung bei seinem Team, seinen vielen Gästen und beim treuen Fernsehpublikum.

Szenen aus neun Jahren «Schawinski»

SRF hat diese Szenen in einem rührenden Abschiedsclip zusammengestellt – hinterlegt mit Schawinskis Lebenssoundtrack und -motto: «You can get it if you really want»:





Mit zittriger Stimme verabschiedete sich der 74-jährige TV-Talker: «Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, eine gute Woche und ein gutes, weiteres Leben, auch in diesen ganz schwierigen Zeiten.» (eh)