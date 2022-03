Sing meinen Song

Hinter den Kulissen mit Seven und Stress

Das Schweizer Tauschkonzert geht in die dritte Runde. Ein Blick hinter die Kulissen beim Pressetag in Zürich.

Vor dem Start der dritten Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» hat CH Media zum Pressetag am Zürichberg geladen. Rapper Stress und Host Seven erzählten persoenlich.com von den Herausforderungen vor Ort und warum es in der Show um mehr geht als nur Musik.

von Maya Janik