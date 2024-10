Arosa Humorfestival: Salar Bahrampoori wird Moderator

Publiziert am 30.10.2024

Salar Bahrampoori, bekannt durch SRF-Formate wie «SRF bi de Lüt – live» und «Gesichter & Geschichten», übernimmt die Bühnenmoderation des Arosa Humorfestivals von Frank Baumann.

Nach vielen Jahren hat der langjährige Festivaldirektor Baumann die Leitung des Festivals und damit auch die Moderation der Veranstaltung abgegeben (persoenlich.com berichtete). Der Bündner Bahrampoori soll laut Marion Schmitz, der stellvertretenden Tourismusdirektorin von Arosa, mit seiner Erfahrung neue Akzente setzen und dabei den Charakter des Festivals bewahren.

Das Festival gehört zu den wichtigsten Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen der Schweiz. Es findet in einem rot-blauen Zirkuszelt auf 2000 Metern Höhe statt und präsentiert nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler. Das Arosa Humorfestival zieht jährlich ein internationales Publikum an und hat sich in über 30 Jahren zu einer festen Grösse in der Schweizer Kulturlandschaft entwickelt.

Das 33. Arosa Humorfestival findet vom 4. bis 15. Dezember 2024 statt. (pd/cbe)