Billy Elliot: Schweizer gewinnen Musical Award

Publiziert am 11.11.2025

Die deutschsprachige Uraufführung fand am 1. November 2024 in der Maag Halle Zürich statt. In der ersten Spielsaison besuchten laut einer Mitteilung über 100'000 Personen die Vorstellungen. Aktuell läuft die zweite Spielsaison, die bis Ende März 2026 dauert.

Produzent Darko Soolfrank bezeichnete «Billy Elliot» gegenüber persoenlich.com im November 2024 als «eines der komplexesten Stücke» – vor allem wegen der Hauptrolle, die dreifach mit 11- bis 14-jährigen Jungen besetzt werden muss. Die Produktionskosten betrugen rund 5,5 Millionen Franken.

Das Musical basiert auf dem gleichnamigen Film von Stephen Daldry aus dem Jahr 2000. Sir Elton John komponierte den Soundtrack für die Bühnenversion, die 2005 im Londoner West End Premiere feierte. Dort lief das Stück elf Jahre lang. Die Musicalfassung gewann weltweit 83 Auszeichnungen, darunter zehn Tony Awards. Die Maag Music & Arts sicherte sich die Rechte für die deutschsprachige Produktion.

Der Musical Award wurde zum zweiten Mal verliehen und ehrt Produktionen der Saison 2024/2025 in 20 Kategorien. Die Auswahl erfolgte durch ein Gremium aus Redaktoren des Fachmagazins Blickpunkt Musical, Theaterprofis, Journalisten und dem Publikum. (pd/cbe)