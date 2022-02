SRF: Serie «Neumatt» ist neu auf Netflix zu sehen

Die SRF-Serie «Neumatt», die auf SRF 1 einen durchschnittlichen Marktanteil von 35,2 Prozent verzeichnete, wird in Kürze auch auf Netflix zu sehen sein. Der Streaminganbieter wird die Serie in 30 Sprachen und weltweit in 190 Ländern anbieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit erlange die preisgekrönte SRF-Dramaserie der Showrunnerin Marianne Wendt, die von Zodiac Pictures («Gotthard», «Frieden», «Heidi», «Die göttliche Ordnung») produziert wurde, auch international grosse Aufmerksamkeit.

«Neumatt» ist ein Familiendrama, das im Spannungsfeld von Stadt und Land angesiedelt ist. Michi lebt als Unternehmensberater in Zürich auf der Überholspur. Als sein Vater sich das Leben nimmt, kehrt er auf den Familienhof – die Neumatt ­– zurück. Zusammen mit seiner Mutter Katharina, Grossmutter Trudi, Schwester Sarah und Bruder Lorenz steht er vor der Frage: Wie geht es mit der Neumatt weiter? Die erste Staffel von «Neumatt» unter der Regie von Sabine Boss und Pierre Monnard erzählt die Geschichte einer Familie, die um ihren Hof kämpft und sich dabei den komplexen Herausforderungen der modernen Landwirtschaft sowie ihrer tragischen Familiengeschichte stellen muss. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel beginnen bereits im März 2022, die Fortsetzung der Serie wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 auf SRF und Play Suisse zu sehen sein.

«Mit Neumatt haben wir uns auf Neuland gewagt. Es war die erste moderne Dramaserie, die wir produziert haben. Die Geschichte um die Familie Wyss hat unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert», lässt sich Susanne Wille, Abteilungsleiterin SRF Kultur, in der Mitteilung zitieren. Sie ergänzt: «Dass Neumatt nach dem Erfolg hierzulande jetzt auf Netflix ein internationales Publikum finden darf, freut mich sehr. Unsere kontinuierliche Arbeit und das finanzielle Engagement zahlen sich aus und zeigen, dass die Schweiz nun eine Rolle auf dem internationalen Serienmarkt spielt.»

Jessica Hefti, verantwortliche Producerin bei Zodiac Pictures, sagt: «Gemeinsam mit dem gesamten Team freue ich mich riesig, dass ‹Neumatt› von Netflix in die Welt getragen wird. Es ist ein Beweis dafür, dass das Schweizer Filmschaffen international mithalten kann, und es motiviert uns enorm für die zweite Staffel – es gibt noch viel zu erzählen.»

«Wir setzen auch weiterhin auf Lizenz- und Ko-Produktionen im gesamten deutschsprachigen Raum. Ganz besonders freue ich mich deshalb über unsere neue Partnerschaft mit Schweizer Radio und Fernsehen und Zodiac Pictures», wird Kai Finke, Director, Emea TV Licensing Netflix, zitiert: «Dank seiner schauspielerischen und dramaturgischen Qualität in Verbindung mit der thematischen Relevanz überzeugt ‹Neumatt› auf vielen Ebenen. Wir gehen fest davon aus, dass diese tolle Serie ‹Made in Switzerland› auch in aller Welt ein grosses Publikum ansprechen wird.» (pd/tim)