Morning: Mediaplanung an Nachfrage angepasst

Publiziert am 16.10.2026

Die Agentur Morning betreut das 35. Arosa Humorfestival in den Bereichen Mediastrategie, Mediaplanung, Mediaeinkauf und laufendes Media-Management. Das Festival findet vom 3. bis 13. Dezember statt. Arosa Tourismus setzt für die Vermarktung gemeinsam mit Morning auf eine mehrstufige, datenbasierte Mediastrategie, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausgangspunkt war eine Auswertung der vergangenen Festivaljahre. Untersucht wurden unter anderem die Ticketverkäufe und die Kampagnenperformance nach Künstlern, Veranstaltungstagen, Locations, Zielgruppen und eingesetzten Medien. Laut Morning unterscheidet sich die Nachfrage je nach Künstler, Tag und Veranstaltungsort deutlich. Ein fixer Mediaplan sei deshalb nicht geeignet.

Morning überprüft nach eigenen Angaben während der gesamten Laufzeit Kanäle, Platzierungen, Zielgruppen, Sujets und Budgets. Verkauft sich eine Vorstellung gut, kann der Werbedruck reduziert werden. Braucht eine andere Veranstaltung zusätzliche Unterstützung, werden Budget und Kommunikation entsprechend verschoben.

Der Ansatz, den die Agentur «Dynamic Planning» nennt, ist nicht auf Social Media oder programmatische Buchungen beschränkt, sondern kommt kanalübergreifend zum Einsatz. Eingesetzt werden unter anderem (D)OOH, Display in News- und Zielgruppenumfeldern, Social Media und Search. Hinzu kommt kanalübergreifendes Retargeting. Auch die Kreation wird dynamisch eingesetzt: Sie reicht von allgemeiner Festival-Kommunikation über einzelne Künstler und Locations bis zu konkreten Veranstaltungstagen. (pd/spo)