Publiziert am 16.10.2026

Die Goldbach Group verkauft ihre deutsche Tochtergesellschaft Eisbach Media GmbH an die Bauer Media Group. Das Münchner Unternehmen ist auf die Vermarktung von Digital-out-of-Home-Werbung (DOOH) spezialisiert. In einer Mitteilung begründet Goldbach den Verkauf mit der strategischen Fokussierung auf die Schweiz. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung. Bis zum Closing arbeiten beide Unternehmen unverändert und eigenständig weiter.

Eisbach Media entstand 2025 aus der ehemaligen Goldbach Germany GmbH. Das Unternehmen bietet Werbetreibenden und Mediaagenturen Zugang zu digitalen Werbeflächen an stark frequentierten Standorten in Deutschland. Zum Portfolio zählen unter anderem Inventare in Einkaufszentren sowie digitale Werbeflächen an Ladesäulen (DCLPs), die vor allem im Retail- und Handelsumfeld platziert sind. Neben der klassischen Buchung ist auch der programmatische Einkauf von DOOH-Kampagnen möglich.

Die Bauer Media Group mit Hauptsitz in Hamburg ist ein europaweit tätiges Medienunternehmen. Es ist in den Bereichen Publishing, Audio und Aussenwerbung tätig. Durch die Übernahme erhält sie Zugang zum deutschen DOOH-Markt

Reihe von Sparplänen

Der Verkauf von Eisbach Media fügt sich in eine Reihe von Sparplänen bei Goldbach ein. Im November 2024 verlor die TX-Tochter die Vermarktung von Tamedia und 20 Minuten. Im November 2025 stellte sie den Regionalverkauf inklusive Ad Unit ein, um sich auf TV, Aussenwerbung, Digital und Audio zu konzentrieren. Im September führte die Goldbach Audience AG und die Goldbach Media AG zusammen. So hat Goldbach seit 2024 circa 100 Stellen gestrichen. (pd/spo)