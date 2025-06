Publiziert am 19.06.2025

Die Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi ist mit dem Silbernen Löwen der Theater-Biennale Venedig 2025 ausgezeichnet worden.

In der Begründung der Jury wurde Lardis künstlerisches Schaffen als von «Radikalität und Empathie» geprägt beschrieben. Sie habe es verstanden, ihren Figuren «grosse Menschlichkeit und feine Nuancen» zu verleihen und mit ihrer Bühnenpräsenz ein «politisches Bewusstsein» zu transportieren. Besonders hervorgehoben wurde ihre Zusammenarbeit mit Milo Rau, in der sie individuelle Biografie und kollektives Erleben auf eindrucksvolle Weise verbunden habe.

Lardi wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schweizer Filmpreis (2014), dem Hans-Reinhart-Ring sowie dem Schweizer Grand Prix Theater (beide 2017).

Goldene Palme und Oscar-Nominierung

Lardi wurde im Kanton Graubünden geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin. Nach Engagements an verschiedenen renommierten Bühnen in Deutschland gehörte sie seit 2012 zum festen Ensemble der Schaubühne am Lehniner Platz, wo sie unter der Regie von Milo Rau, Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci und weiteren internationalen Theatergrössen spielte. Darüber hinaus war sie regelmässig in den Produktionen von Thorsten Lensing zu sehen, zuletzt in «Unendlicher Spass» nach David Foster Wallace (Berliner Theatertreffen 2019) und «Verrückt nach Trost» (Salzburger Festspiele 2022).

Neben ihrer Theaterarbeit wirkte Lardi auch in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit, darunter in Michael Hanekes vielfach preisgekröntem Film «Das weisse Band» (Goldene Palme in Cannes, Oscar-Nominierung). Zu ihren jüngeren Filmrollen gehörten unter anderem «La dérive des continents» von Lionel Baier (Cannes 2022), «Orphea in Love» von Axel Ranisch sowie «Die Nachbarn von oben» von Sabine Boss. (pd/ma/cbe)