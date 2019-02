Am Samstagabend bei der Verleihfeier schwang einer obenauf: Bligg. Dreimal für einen SMA nominiert, räumte er in den Kategorien Best Male Act und Best Album einen Betonklotz ab. Damit darf der Zürcher Musiker insgesamt sieben Steine sein Eigen nennen und gehört neben Bastian Baker (7) und Stress (9) zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern der SMA (persoenlich.com berichtete).

Der Anlass bot den Gästen auch dieses Jahr die Möglichkeit, sich kreativ in Szene zu setzen. Die stilvollsten Roben und die fröhlichsten Gesichter gibt es in der persoenlich.com-Foto- Galerie.