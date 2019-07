Nägeli & Gerber: SRF-3-Morgenstimmen als Comedy-Paar

Im neuen Online-Comedyformat «Nägeli & Gerber» stellen sich die beiden Radio-SRF-3-Morgenstimmen Philippe Gerber und Tina Nägeli den kleinen und grossen Tücken des Beziehungsalltags. In sechs Folgen parodieren sie Situationen, in denen sich viele Paare wiedererkennen dürften, heisst es in der Mitteilung dazu.

«Jede Beziehung ist einzigartig – und trotzdem gibt es diese Momente, in denen viele Paare verdächtig ähnlich ticken», wird Tina Nägeli darin zitiert. «Ziel der insgesamt sechs Kurzvideos ist es, das Publikum dazu anzuregen, über die eine oder andere Herausforderung im eigenen Beziehungsalltag nachzudenken und darüber lachen zu können», sagt Philippe Gerber.







Das neue Format «Nägeli & Gerber» basiert auf einem gemeinsamen Sketch aus der Comedyserie «Nägeli mit Chöpf», einem der erfolgreichsten Videos von SRF 3 auf Facebook. «Nägeli & Gerber» erscheint am 29. Juli 2019 online auf srf3.ch, auf allen sozialen Kanälen von Radio SRF 3 sowie auf Play SRF. Alle Videos des sechsteiligen Formats stehen bereits jetzt auf srf3.ch zur Verfügung. (pd/wid)