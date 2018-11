Pascal Weber: SRF-Nahost-Korrespondent wird ausgezeichnet

Seit 2010 berichtet Weber aus dem Nahen Osten. Was damals als Arabischer Frühling begann, hat sich in Resignation aufgelöst beziehungsweise in einen aussichtlosen Krieg mit der schlimmsten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Jury des Radio- und Fernsehpreises lobt Webers Arbeit: «Mit viel Kompetenz und Engagement schildert und analysiert Pascal Weber die vielschichtigen Konflikte in dieser Region. Aber ebenso macht er uns die unerträgliche Lage der von Krieg, Armut und Unterdrückung versehrten Menschen bewusst.»

Auch persoenlich.com-TV-Kritiker René Hildbrand fand schon lobende Worte für Weber. Im «Korrespondenten-Ranking» vom April 2017 schrieb er: «Ein Top-Mann, mutig und mit sehr fundiertem Wissen. Weber macht auch hervorragende Dok-Filme. Der Journalist ist sicher vor der Kamera, auch wenn er mitunter etwas hektisch und übereifrig wirkt.»

Weber, 1973 geboren, wuchs im Kanton St. Gallen auf. Nach dem Studium an der Universität Zürich begann er seine journalistische Laufbahn bei der «Linth-Zeitung» in Rapperswil. Seit 1999 arbeitet er beim Schweizer Fernsehen – zuerst als Redaktor und Produzent beim Sport, ab 2006 bei «10vor10» und seit 2010 als Nahost-Korrespondent. Heute lebt er mit seiner Familie in Beirut, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Der Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz wird seit 1952 von der SRG Ostschweiz jährlich verliehen. Die Preisübergabe findet am 13. Dezember um 19 Uhr im Pfalzkeller des Regierungsgebäudes in St. Gallen statt und ist öffentlich. Erstmals werden an dieser Feier zwei Preise übergeben: neben dem Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz auch der Ostschweizer Medienpreis. (pd/cbe)