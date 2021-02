Gebärdensprache: St.Gallen setzt Dolmetscher ein

In der Stadt St. Gallen leben rund 1000 Menschen mit einer Hörbehinderung. «Nur wer Informationen versteht, kann auch mitreden und für sich wichtige Entscheide treffen», hiess es Mitte 2019 in einer städtischen Petition, die von 714 Personen unterschrieben wurde. Der Zugang zu Information sei eine zentrale Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensweise und die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Teilbereichen. Die Stadt St.Gallen solle bei jedem von der Stadt organisierten öffentlichen Informationsanlass Gebärdensprach-Dolmetscher einsetzen.

Barrierefreier Zugang

Der Stadtrat hat sich inzwischen mit dem Thema auseinandergesetzt. Er erachte einen möglichst barrierefreien Zugang zu städtischen Informationen als wichtigen Schritt, um das Behindertengleichstellungsgesetz auch im Bereich der städtischen Kommunikation umzusetzen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Bereits heute seien von der Stadt aufgenommene Videobotschaften untertitelt und damit auch für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich. Neu schafft der Stadtrat die Möglichkeit, für städtische Anlässe Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher einzufordern. Betroffene können ihren Bedarf für eine Übersetzung in Gebärdensprache anmelden.

«Glücklich über Entscheid»

«Wir sind glücklich über den Entscheid des Stadtrats», sagte Cem Kirmizitoprak von der Beratungsstelle Inklusion, der die Petition lanciert hat, auf Anfrage von Keystone-SDA. Dieser Schritt sei längst überfällig gewesen. (sda/lom)