Publiziert am 11.06.2024

Die Veranstaltung habe die perfekte Gelegenheit geboten, langjährige Beziehungen zu feiern und neue Kontakte zu knüpfen, schreibt die St. Galler Agentur in einer Medienmitteilung. Man habe die Gäste mit Musik, köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken verwöhnt. Herzliche Gespräche und neue Bekanntschaften hätten die Atmosphäre der Feier auf der Dachterrasse der Agentur geprägt.

«Wir sind stolz und vor allem dankbar für das, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern erreicht haben und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre», sagte Danijel Sljivo, CEO von Ammarkt, in seiner Ansprache.

Die St. Galler Agentur ist seit Anfang dieses Jahres auch in Zürich präsent mit einer Niederlassung am Limmatplatz (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)