Ammarkt: Agentur eröffnet Niederlassung in Zürich

In den vergangenen 24 Jahren hat sich die Kreativagentur Ammarkt zu einem festen Bestandteil der Schweizer Werbelandschaft entwickelt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 in St. Gallen hat Ammarkt kontinuierliche Entwicklung und Kundennähe stets in den Vordergrund gestellt. Nun markiert ein weiteres bedeutsames Kapitel den Weg der Agentur: Die Eröffnung einer Niederlassung im Zentrum von Zürich, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Ab dem 1. Januar 2024 wird Ammarkt am Limmatplatz 2 in Zürich präsent sein. «In den letzten 24 Jahren haben wir uns stetig weiterentwickelt, und die Standorterweiterung ist ein Versprechen, dies auch weiterhin zu tun», wird Danijel Sljivo, CEO von Ammarkt, zitiert. «Wir freuen uns darauf, uns in Zürich noch intensiver in die Kreativszene zu integrieren und für unsere national tätigen Kunden, ganz im Sinne unseres Agenturleitsatzes, weiterhin effektiv kreativ zu sein.»

Die Eröffnung dieser Niederlassung in Zürich symbolisiere nicht nur das Wachstum und die Evolution von Ammarkt, sondern auch ihre Bestrebung, stets nah am Kunden und an den kreativen Brennpunkten der Schweiz zu sein, heisst es weiter. (pd/wid)