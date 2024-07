ESC: Städte-Shortlist wird am Freitag bekannt

Publiziert am 17.07.2024

Am Donnerstagabend fällt ein erster wichtiger Entscheid im Auswahlprozess für den Austragungsort des Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz. Der von SRG-Generaldirektor Gilles Marchand geleitete Steuerungsausschuss wird zwei Städte für die Shortlist auswählen. Diese Entscheidung wird am Freitagvormittag bekanntgegeben, wie der Blick berichtete.

Vier Schweizer Städte haben sich beworben: Zürich, Genf, Basel sowie Bern in Zusammenarbeit mit Biel. Als Favoriten gelten Zürich und Genf, die mit grosszügigen Budgets und geeigneten Veranstaltungsorten aufwarten. Zürich bietet das Hallenstadion und die Messe Zürich mit einem Budget von 25 Millionen Franken, während Genf das Palexpo-Messegelände und 30 Millionen Franken in Aussicht stellt.

Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort wird Ende August erwartet und von einem Steuerungsausschuss getroffen, dem neben Marchand auch weitere hochrangige SRG-Vertreter angehören. (cbe)