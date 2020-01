Sing meinen Song: Stefanie Heinzmann macht den Auftakt

Teilnehmer, Drehort und -zeit sowie Gastgeber der Show «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» waren bereits bekannt (persoenlich.com berichtete). Nun liess CH Media verlauten, ab wann die erste Staffel der Schweizer Produktion der Show ausgestrahlt wird: Ab Dienstag, 11. Februar 2020, um jeweils 20.15 Uhr, zeigt TV24 jeweils eine Folge, wie Soulsänger Seven die sechs Schweizer Künstlerinnen und Künstler empfängt. So heisst es in einer Mitteilung von Montag. In insgesamt acht Folgen interpretieren der Gastgeber und seine Musikerkollegen die Songs der jeweils anderen neu. In der letzten Folge treten sie im Duett auf.

«Die Dreharbeiten in Gran Canaria waren unglaublich emotional: Es wurde viel gestaunt, gelacht und geweint. Aber vor allem beweisen meine Gäste, warum sie zu den besten Musikern des Landes gehören», lässt sich Seven in der Mitteilung zitieren. Der Zuschauer soll nicht nur seine Lieblingssongs neu entdecken; er wird hinter die Fassaden schauen. Und so vielleicht das eine oder andere sorgfältig gehütete Geheimnis erfahren.

persoenlich.com berichtet exklusiv

Während des Drehs im Oktober war persoenlich.com ebenfalls vor Ort – und hatte die Gelegenheit hinter die Kulissen des Schweizer Tauschkonzerts zu schauen. Erfahren Sie in unserer mehrteiligen Serie Hintergründe zur Produktion, die Meinung der Stars und wie die Pressereise aus Sicht der Journalisten verlief: in den kommenden Wochen auf persoenlich.com.

«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» wird dienstags um 20.15 Uhr in folgender Reihenfolge ausgestrahlt:

11. Februar: Stefanie Heinzmann 18. Februar: Loco Escrito 25. Februar: Francine Jordi 03. März: Ritschi 10. März: Marc Storace 17. März: Steff la Cheffe 24. März: Seven 31. März: Duette

(pd/lol)