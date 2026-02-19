19.02.2026

Olympia

Suspendierung von RTS-Reporter gefordert

Das israelische Olympische Komitee reagiert auf einen Kommentar des RTS-Journalisten Stefan Renna. Dieser hatte live die Unterstützung eines israelischen Bobfahrers für das Militärvorgehen in Gaza kritisiert.
Publiziert am 19.02.2026

Das israelische Olympische Komitee hat am Mittwoch offiziell auf die Live-Äußerungen von RTS-Journalist Stefan Renna reagiert, wie die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt. Beim Zweierbob-Wettbewerb am Montag hatte Renna ausführlich auf die Unterstützung des israelischen Athleten Adam Edelman für das militärische Vorgehen seines Landes in Gaza hingewiesen.

In einer Pressemitteilung bezeichnete das Komitee die Bemerkungen als «parteiisch, politisch und aufwieglerisch» und fordert eine öffentliche Entschuldigung der RTS sowie die Suspendierung Rennas von der olympischen Berichterstattung. Die RTS hat sich bislang lediglich von ihrem Journalisten distanziert und dessen Kommentar als «sachlich, aber aufgrund seiner Länge unangemessen» bezeichnet. (nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.