Publiziert am 19.02.2026

Das israelische Olympische Komitee hat am Mittwoch offiziell auf die Live-Äußerungen von RTS-Journalist Stefan Renna reagiert, wie die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt. Beim Zweierbob-Wettbewerb am Montag hatte Renna ausführlich auf die Unterstützung des israelischen Athleten Adam Edelman für das militärische Vorgehen seines Landes in Gaza hingewiesen.

In einer Pressemitteilung bezeichnete das Komitee die Bemerkungen als «parteiisch, politisch und aufwieglerisch» und fordert eine öffentliche Entschuldigung der RTS sowie die Suspendierung Rennas von der olympischen Berichterstattung. Die RTS hat sich bislang lediglich von ihrem Journalisten distanziert und dessen Kommentar als «sachlich, aber aufgrund seiner Länge unangemessen» bezeichnet. (nil)