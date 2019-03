Todesfall: «Tagesschau»-Moderator Hansjörg Erny ist tot

Eurovision Song Contest 2019

Luca Hänni vertritt die Schweiz in Israel

Mit dem Song «She Got Me» nimmt der Berner Sänger in Tel Aviv teil. Er tritt am Halbfinale vom 16. Mai auf.

