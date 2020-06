Das Warten hat ein Ende: Die Filmproduzenten freuen uns, dass ab Samstag, 6. Juni die Kinos wieder offen sind.

Zur Unterstützung der ganzen Schweizer Kino- und Filmbranche hat das Platzspitzbaby-Team einen Spot gedreht. «Die beiden Hauptdarstellerinnen Luna Mwezi und Sarah Spale zeigen auf sympathische Art, dass ein Kinobesuch auch in Corona-Zeiten eine tolle und vor allem sichere Sache ist und locken damit hoffentlich wieder viele Filmbegeisterte in die Kinos», schreibt C-Films in einer Mitteilung.

Sowohl die beiden Darstellerinnen, als auch Drehbuchautor André Küttel, Regisseur Pierre Monnard, Kameramann und Ton, Schnitt und Mischung, das Produktionsteam von C-Films sowie sämtliche Statisten standen spontan und unentgeltlich dafür bereit. Denn: «Sie alle möchten, dass die Leute ab sofort ihre Unsicherheiten vergessen und sich wieder Geschichten auf der grossen Leinwand anschauen werden», so C-Films. (pd/eh)