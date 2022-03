CH Media: TeleZüri verabschiedet sich aus dem Steinfels

von Christian Beck

«Zum allerletzten Mal aus dem Steinfels-Studio. Guten Abend zu den ‹ZüriNews›», so begrüsste Moderatorin Vanessa Meier die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwochabend. Und nach der Sendung verabschiedete sie sich mit «ein bisschen Wehmut» im Namen des ganzen Newsteams aus dem alten Studio.

Die allerletzten Worte aus den Räumlichkeiten im Zürcher Kreis 5 gehörten Oliver Steffen, Chefredaktor TV Regional. Nach dem «TalkTäglich» zum Ukraine-Krieg verabschiedete er sich aus dem Studio 1, gleich neben dem Newsstudio, in dem Minuten zuvor noch Vanessa Meier moderierte. «Es ist ein historischer Ort. Hier wurde Fernsehgeschichte geschrieben. Deshalb ist es nicht irgendein Lichterlöschen», so Steffen.

Am 3. Oktober 1994 ging TeleZüri erstmals aus dem Steinfels-Areal in Zürich-West auf Sendung. Nach 27 Jahren steht ein Umzug an (persoenlich.com berichtete). Ab Donnerstag soll zum ersten Mal vom zentralen Produktionsstandort «Leonardo» in Zürich-Oerlikon gesendet werden, wie Meier und Steffen ankündigten. In Oerlikon sind bereits Radio 24 oder die Newsplattform ZüriToday einquartiert.

«Das Ende einer Ära» sei der Auszug aus dem Steinfels-Areal, schrieb Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com, in einem Blog. Er gehörte 1994 zu den ersten Videojournalisten von TeleZüri.