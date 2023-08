Filmfestival Locarno: Top-Stars kommen nicht wegen Hollywood-Streik

«Das Locarno Film Festival versteht und unterstützt voll und ganz die Entscheidung von Cate Blanchett, sich in diesem entscheidenden Moment mit ihren Schauspielerkollegen zu solidarisieren», hiess es seitens des Festivals gegenüber Keystone-SDA. Damit bestätigte das Festival am Donnerstagmorgen eine Meldung des Corriere del Ticino vom Mittwochabend. Das Blatt hatte sich auf die Website Deadline berufen.

Trotz der Absage wird der Film «Shayda» am letzten Abend des Festivals, dem 12. August, auf der Piazza Grande gezeigt werden. Blanchett hat als ausführende Produzentin an dem Film mitgearbeitet. Es ist das Spielfilmdebüt der in Teheran geborenen Dokumentarfilmregisseurin Noora Niasari.

Das Drama erzählt von Shayda (Zar Amir Ebrahimi), einer Ehefrau und Mutter, aus dem Iran. Zusammen mit ihrem Mann Hossein (Osamah Sami) und der gemeinsamen sechsjährigen Tochter lebt sie in Australien. Ihr Mann begehrt dagegen auf, dass sie einen westlichen Lebensstil pflegt. Mit ihrer Tochter flüchtet Shayda in ein Frauenhaus und reicht die Scheidung ein. Der Film basiert auf den persönlichen Erfahrungen der Regisseurin.

Blanchett zeigte sich stolz auf den Film der iranisch-australischen Regisseurin. Sie freue sich, dass der Film am Abschlussabend zu sehen sein werde, sagte die Schauspielerin gegenüber Deadline.

Absage nicht überraschend

Überraschend kam die Ankündigung, Blanchett werde nicht nach Locarno reisen, indes nicht. Bereits letzte Woche wurde die Absage des britischen Schauspielers Riz Ahmed bekannt. Und das Festival teilte darüber hinaus mit, dass der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård gar auf seinen Ehrenpreis, den Leopard Club Award verzichten werde. Auch das Regie-Duo Nick Liebermann und Molly Gordon sowie die Schauspieler Ben Platt und Noah Galvin werden nicht nach Locarno reisen. Alle Absagen wurden mit der Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in Hollywood begründet, die seit Monaten um einen transparenten Umgang mit Künstlicher Intelligenz und höhere Löhne streiken. (sda/nil)