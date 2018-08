Monika Fasnacht: TV-Star spricht über die Absetzung

Anfang Juli wurde bekannt: Dem SRG-Sparpaket fällt auch «Tiergeschichten – Unterwegs mit Monika und Filou» zum Opfer (persoenlich.com berichtete). Am Mittwochabend äusserte sich Monika Fasnacht im «SommerTalk» auf TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn.

«Es ist für mich keine Art und Weise, jemandem so zu sagen, dass es fertig sei», sagte die 53-Jährige in der Sendung. Der Entscheid habe ihr weh getan, schliesslich habe sie seit 25 Jahren beim Schweizer Fernsehen gearbeitet. «Es war fast so wie bei Valon Behrami. Nur: Das Telefongespräch dauerte etwas länger», so Fasnacht.

Gefrustet reagierte auch die Produktionsfirma auf die Absetzung der Sendung. «Die Streichung stellt eine schmerzhafte Umsatzeinbusse dar», sagte Markus Röthl, Produzent und Geschäftsführer von FaroTV, im Juli zu persoenlich.com.

Nach 18 Jahren musste Fasnacht 2017 auch den «Samschtig-Jass» aufgeben. Neuer Moderator wurde Reto Scherrer. (cbe)