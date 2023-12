Das Schweizer Fernsehen SRF nahm viel Geld in die Hand für die Produktion der historischen Serie «Davos 1917». Mit rund sieben Millionen Franken beteiligten sich SRF und die SRG an dem Kollaborationsprojekt mit der deutschen ARD. Damit ist die Serie die teuerste Produktion, an der SRF je beteiligt war. Am Sonntagabend zeigte SRF die ersten beiden Folgen.

568'000 Zuschauerinnen und Zuschauer

Auf Anfrage von persoenlich.com teilte SRF die Publikumszahlen mit. Die erste Folge von «Davos 1917», die am Sonntagabend von acht bis neun Uhr lief, schauten 568'000 Leute am Fernsehen. Das entspricht einem Marktanteil von 37,8 Prozent. Die zweite Folge gleich anschliessend verlor einige Zehntausend und erreichte noch 499'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch der Marktanteil ging leicht zurück auf 35,3 Prozent. Diese Zahlen beinhalten die Liveausstrahlung sowie die zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr nachts. Sie seien deshalb als «vorläufige Daten» zu betrachten, erklärt ein SRF-Sprecher. Ein vollständigeres Bild kann erst zu einem späteren Zeitpunkt gezeichnet werden, das die Serie zeitversetzt am Fernsehen und auf Streamingplattformen geschaut werden kann. Damit werden die Publikumszahlen noch zunehmen.

Mit dem am ersten Ausstrahlungstag erreichten Publikum ist SRF-Kulturchefin Susanne Wille zufrieden. «Ein grossartiger Erfolg» sei das. «Die Zahlen zeigen, dass wir mit diesem historischen Stoff viele Zuschauende erreichen und berühren können, auch das jüngere Publikum», so Wille in einem Statement gegenüber persoenlich.com.

Auch Wahrnehmung und Image wichtig

Im Interview mit persoenlich.com sagte SRF-Fiktionschef Baptiste Planche, die Publikumszahlen seien immer noch wichtig, aber es sei nicht die einzige Währung. «Neben der Nutzung zählen auch die Wahrnehmung und das Image», so Planche.

Die ersten Folgen von «Davos 1917» erreichten ein grösseres Publikum als die ebenfalls mit grossem Brimborium angekündigte dritte Staffel der Polizei-Satire «Tschugger». Davon sahen 459'000 Personen die erste Folge (Marktanteil: 27,1 Prozent) und 418'000 Personen die zweite Folge (Marktanteil: 25,4 Prozent). (nil)