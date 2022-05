Eurovision Song Contest

Ukrainische Band gewinnt – Schweiz auf Platz 17

Kalush Orchestra holte den ersten Platz am 66. Eurovision Contest in Turin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer gaben Marius Baer und seinem Song «Boys Do Cry» null Punkte.

Die ukrainische Band Kalush Orchestra nach dem Sieg an der Pressekonferenz. (Bild: Keystone)