Ab August zügeln Radio SRF 1, Radio SRF 3, Radio SRF Musikwelle und Radio SRF Virus sowie das «Regionaljournal ZH SH» Schritt für Schritt an ihren neuen Arbeitsort in der «Radio Hall» am Standort Leutschenbach. Deshalb wird die Tram- und Bushaltestelle «Radiostudio» vor dem Radiostudio Brunnenhof umbenannt. Nachdem die Verkehrsbetriebe Zürich einen alternativen Namen geprüft haben, steht nun fest: die Haltestelle heisst künftig «Brunnenhof». Darüber berichtet Zürich24.

Der Name «Brunnenhof» stammt von einem ehemaligen Bauernhof «zum fallenden Brunnen» an der Brunnenhofstrasse 39 und 41, schreibt Zürich24. Das Bauerngut wurde im Jahre 1945 abgerissen. Ein Brunnen steht heute noch auf der anderen Strassenseite beim Restaurant «Fallender Brunnenhof». (pd/mj)