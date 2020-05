In mehreren Schweizer Städten fanden am Samstag Demonstrationen gegen die beschlossenen Massnahmen gegen das Coronavirus statt. Nun hat der Komiker und Radiomoderator Stefan Büsser ein Video veröffentlicht, in dem er den Argumenten der Demonstratinnen und Demonstranten auf den Grund geht. Dazu schreibt er: «Waren da alles nur Spinner – oder haben sie vielleicht sogar recht?!»







Bereits nach wenigen Stunden zählte der elf Minuten dauernde Clip knapp 25'000 Views.

Büsser publizierte bereits vor zwei Monaten ein Video zum Coronavirus (persoenlich.com berichtete). Zusammen mit seinem Komiker-Kollegen und Arzt Fabian Unteregger klärte er darin über das Virus auf. Büsser ist selbst Risikopatient. Er leidet unter Diabetes und an der chronischen Lungenkrankheit Cystische Fibrose. (wid)