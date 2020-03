Zäme dihei: Virtueller Besuch in den Schweizer Stuben

Um die Bevölkerung in der gegenwärtigen Situation im veränderten Alltag während der Coronakrise zu unterstützen, nimmt SRF verschiedene Programmanpassungen vor: darunter die interaktiven Samstagabendsendungen «Zäme dihei» aus den Schweizer Stuben mit den Moderatoren Nik Hartmann und Marco Thomann. «Zäme dihei» wird erstmals am Samstag, 21. März 2020, um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

Welche Tipps haben Komiker, um Kinder bei Laune halten zu können? Wie ergeht es den Protagonistinnen der Auswanderersendung «Auf und davon» im Ausland? Wie sieht der neue Alltag der Bewohner in einem Altersheim aus? Und welche Rezeptideen haben die «Landfrauen» für die Schweizerinnen und Schweizer? Weiter gibt es Sofakonzerte von Musikerinnen und Musikern, Stand-up-Beiträge von Komikerinnen und Komikern, einen Blick auf spezielle Social-Media-Beiträge aus aller Welt und interaktive Spiele der Moderatoren mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause.

«Zäme dihei» ist eine Livesendung aus dem Studio in Zürich, angesichts der aktuellen Situation mit minimalem technischem Aufwand produziert und ohne Studiopublikum, wie SRF mitteilt. Die Schaltungen zu den Gästen finden via Handy statt. Unter dem Hashtag #srfzämedihei können Zuschauerinnen und Zuschauer ihre eigenen Beiträge zum Thema beisteuern.

Die Halbfinalsendung und die Finalsendung von «Darf ich bitten?» am 21. März, respektive am 28. März 2020, produziert SRF vorerst nicht (persoenlich.com berichtete). Ob die beiden Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und wie die Staffel zu einem Abschluss kommen wird, ist momentan in Abklärung. (pd/cbe)