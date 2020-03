Coronavirus

Genuss Film Festival wird verschoben

Der Anlass in Zug wird in den Herbst verschoben, die Veranstaltung in Bern auf Frühling 2021.

