Pukki: Vom Pop-up zum festen Lokal im Kreis 4

Publiziert am 09.04.2026

Gute Nachrichten für alle Currywurst-Fans: Das «Oder Wat» wird fest – und zieht vom Zürcher Kreis 3 an die Hohlstrasse im Kreis 4. Der gebürtige Ruhrpottler und ehemalige Co-CEO der Werbeagentur Rod Kommunikation hatte sein Pop-up Anfang Januar im «Légère» lanciert (persoenlich.com berichtete). Alessandro «Pukki» Reintges habe dort während dreier Stunden bis zu 100 Currywürste verkauft, berichtet der Tages-Anzeiger in der Ausgabe vom Donnerstag. Das Pop-up galt nicht nur unter Deutschen als beliebte Adresse. Seit Ende März ist Schluss damit, doch bereits am 22. April geht es weiter – diesmal definitiv.

Mit dem Quartier kennt sich Pukki aus – er wohnt seit über zehn Jahren im Kreis 4, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Am neuen Standort, in den Räumen des ehemaligen Lang Thai Noodle House, seien längere Öffnungszeiten geplant – mittags und bis spät abends. Da das Lokal in der Nähe der Clubs und Bars der Langstrasse liegt, will Pukki laut dem Bericht beobachten, ob die Currywurst auch als Mitternachtssnack gefragt sein wird. Neben der Currywurst sollen mittags deftige Eintöpfe aus dem Ruhrgebiet auf der Karte stehen.

Der Gastro-Quereinsteiger bleibt dabei auch der Werbung treu. Auf die Frage, ob er ganz in die Gastronomie wechsle, betont Pukki gegenüber persoenlich.com, er bleibe weiterhin als Creative Director tätig – «Hab doch die Werbung im Herzen.» Auch hinter dem Tresen wird das Netzwerk aus der Branche sichtbar bleiben: «Mich unterstützen weiterhin Menschen aus der Werbung. Viele alte Weggefährten sind nach wie vor dabei und helfen immer mal wieder aus.» (cbe)