Pukki: Der Werber verkauft jetzt auch Currywurst

Bereits in der persoenlich.com-Sommerserie «Quereinsteiger» im Juni hatte der damalige Co-CEO von Rod Kommunikation gescherzt, sein nächster Berufswechsel könne zu einem Currywurst-Imbiss führen. «Hauptsache: Verkaufen», so sein Credo damals.

Als im September bekannt wurde, dass Alessandro «Pukki» Reintges die Zürcher Agentur nach acht Jahren verlässt, wiederholte er die Idee. Am Dienstag machte er auf Instagram ernst: «Oder Wat Imbiss» heisst sein Pop-up an der Badenerstrasse 281 in Zürich, das im Januar 2026 eröffnet. Der Slogan: «Durst auf Currywurst».

Auf Instagram zeigt sich der gebürtige Ruhrpottler bestens gelaunt bei der Vorbereitung. Vor zehn Jahren habe er die beste Entscheidung seines Lebens getroffen und sei für ein Praktikum in die Schweiz ausgewandert, schreibt er. «Dieses Land und seine Leute haben mir seitdem alles gegeben, was ein Mensch zum glücklichen Leben braucht.» Ausser Currywurst. Im Oktober absolvierte er deshalb ein weiteres Praktikum – «beim besten Imbiss der Welt».

Aus dem Autoverkäufer aus dem Ruhrgebiet, der über Wirz zu Rod kam und dort bis zum Co-CEO aufstieg, wird nun also tatsächlich der Currywurst-Verkäufer. Konsequent bleibt Reintges seinem Selbstverständnis treu: «Ich betrachte mich selbst als Verkäufer.»

Der Werbung kehrt Pukki allerdings nicht den Rücken: Tagsüber arbeitet er weiter als freischaffender Creative Director für Agenturen und Kunden, abends steht er am Grill, wie er gegenüber persoenlich.com sagt.