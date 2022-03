Die Schweiz hilft: Welle der Solidarität für Kriegsopfer

Eurovision Song Contest

Marius Bear vertritt die Schweiz

Mit seinem Song «Boys Do Cry» nimmt der 28-Jährige am ESC 2022 in Turin in Italien teil. Die Auswahl fand durch ein 100-köpfiges Zuschauerpanel und eine 20-köpfige internationale Fachjury statt. So klingt der Song.