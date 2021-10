Fabian Unteregger: Zehn Jahre «Zum Glück ist Freitag»

Am 22. Oktober 2021 feiert Radio SRF 3 den runden Geburtstag von Fabian Untereggers Erfolgsrubrik «Zum Glück ist Freitag». In der Spezialausgabe zu Gast sind alt Bundesrat Moritz Leuenberger, Felix Blumer von «SRF Meteo» und Sänger Baschi.

Die drei Prominenten stellen sich im SRF-3-Studio vor Livepublikum ihrem langjährigen Parodisten Fabian Unteregger, wie es in einer Mitteilung heisst. Für einmal dürfen also die Originale selbst in Untereggers satirischem Wochenrückblick «Zum Glück ist Freitag» die Aktualität kommentieren – und ihren Parodisten. Gefeiert wird im Rahmen der Sendung «Comedy-Zmorge» am Freitag, 22. Oktober 2021, von 6.30 bis 9 Uhr bei Radio SRF 3, im Fernsehen auf SRF zwei und als Livestream auf srf3.ch.

Die freitägliche Comedy-Rubrik «Zum Glück ist Freitag» ging beim damaligen «DRS 3» am 21. Oktober 2011 erstmals auf Sendung (persoenlich.com berichtete). In den vergangenen zehn Jahren hat Unteregger zahlreiche Schweizer Persönlichkeiten parodiert, vom Skirennfahrer bis zur Bundesrätin, vom Nationalrat bis zur Glamour-Lady – insgesamt rund 60 prominente Schweizerinnen und Schweizer in über 400 Sendungen. (pd/cbe)