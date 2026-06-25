Sundowner 4.0: Zolliker Agenturhaus feiert am Zürichsee

Publiziert am 25.06.2026

Rund 200 Gäste kamen am Mittwoch zum Networking-Anlass an der Seestrasse 49 in Zollikon zusammen. Die Agenturen Compresso, Stewards.ch und Zimmermann Communications luden gemeinsam mit den Architekturbüros Moser Architektur und Onar GmbH sowie der Cornehl Group ein.

Das Programm umfasste Bootsrundfahrten auf dem Zürichsee, einen Kräutersalz-Workshop, Grill-Spezialitäten sowie einen Schwumm im See. Parallel wurde das WM-Spiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Kanada (2:1) vor Ort übertragen.

Das Agenturhaus an der Zolliker Seestrasse beherbergt mehrere Kommunikations- und Architekturfirmen sowie ein hauseigenes Bistro. (pd/cbe)