Beim Wiedersehen mit den Tschuggern aus dem Wallis ist Supercop Bax (David Constantin) einsamer denn je. Mit obsessiven Ermittlungen hat er alle Kolleginnen und Kollegen gegen sich aufgebracht. Nicht einmal Pirmin (Dragan Vujic) ist an seiner Seite. Nach einem unfreiwilligen Drogenexzess wird er in die verstaubte Gemeindebibliothek strafversetzt. Bundespolizistin Annette (Anna Rossinelli) verfolgt eine heisse Fährte. Aber als Nicht-Walliserin hat sie Mühe, bei der lokalen Polizei überhaupt Gehör zu finden. Kiffer Juni (Arsène Junior Page) will derweil ein anständiger Bürger werden. Doch das ist schwieriger als gedacht. Die Hip-Hop-Karriere seiner Freundin Valmira (Annalena Miano) kommt zu einem abrupten Stopp – sie hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Und in diese Affäre wird auch Juni hineingezogen, wie SRF mitteilt.

Das Keyvisual der zweiten «Tschugger»-Staffel. (Bild: SRF)





Bax glaubt, einer riesigen Verschwörung auf der Spur zu sein. Der Einzige, der ihm jetzt noch helfen kann, ist der schusselige Praktikant Smetterling (Cédric Schild). Doch der liegt nach wie vor schwerverletzt im Spital. Die Zeit rennt Bax davon. Kann er das Wallis noch vor dem Weltuntergang retten?

Die Produzentin Sophie Toth von der in Zürich ansässigen Shining Film produzierte auch die fünf Episoden der zweiten Staffel – mit bewährtem Cast und Crew. Regie führte David Constantin (bekannt durch die Webserien «Tschutter» und «Rocco») in Co-Regie mit Leandro Russo und mit der Kamera von Rafael Kistler. Die Drehbücher wurden im Writer’s Room unter Leitung von David Constantin und Mats Frey («How to sell drugs online (fast)») und den Autoren Johannes Bachmann, Arnold H. Bucher, Rafael Kistler und Leandro Russo entwickelt. «Tschugger» ist eine Koproduktion von Shining Film mit SRF und Sky Schweiz, wie es weiter heisst.

Die zweite Staffel «Tschugger» läuft ab Sonntag, 18. Dezember 2022, auf SRF 1* und Play Suisse.

*Ausstrahlungstermine auf SRF 1: Folge 1 und 2: Sonntag, 18. Dezember, ab 20.05 Uhr; Folge 3: Montag, 19. Dezember, 21 Uhr: Folge 4: Dienstag, 20. Dezember, 21 Uhr: Folge 5: Mittwoch, 21. Dezember, 21 Uhr. Im Vorfeld der zweiten Staffel zeigt SRF ab dem 27. November 2022 noch einmal die erste Staffel «Tschugger», jeweils sonntags um 22.35 Uhr auf SRF 1. Auch die erste Staffel ist auf Play Suisse verfügbar.