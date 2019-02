C-Films

Zwingli-Film knackt die 100'000er-Grenze

Der Schweizer Spielfilm über den Schweizer Reformator hat nicht einmal einen Monat nach dem Start 100'444 Kinobesucher angezogen.

«Zwingli» lief am 17. Januar an und gilt als eine der teuersten Schweizer Produktionen. In der Hauptrolle als Ulrich Zwingli: Max Simonischek. (Bild: C-Films)