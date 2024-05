Publiziert am 23.05.2024

Vom 17. Juni bis 21. Juni findet das Cannes Lions Festival of Creativity an der Croisette statt. Der Schweizer Festivalrepräsentant Weischer.Cinema und der ADC setzen ihre Partnerschaft fort, um der Schweizer Nachwuchskreative die Teilnahme an der Young Lions Competition 2024 zu ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kategorien Film, Print und Digital haben sich erneut via ADC Young Creatives Awards qualifiziert. Das Media Team wurde in einem sorgfältigen Auswahlverfahren durch Weischer.Cinema ermittelt. Das Team, welches den ADC Young Creative Award in der Kategorie Direct gewonnen hat, ist auch in Cannes dabei, aber ohne Teilnahme an der Young Lions Competition.

Das sind die Schweizer Young Lions 2024



Digital Film

Fabrice Studer von TBWA

Francesca Kleinstück von Marty—Trezzini

Manuel Silva von TBWA

Emil Maeder von Marty—Trezzini

Media Print

Franca Boeglin von Jung von Matt Limmat

Luisa Jentzsch von Jung von Matt Limmat

Gabriela Oetliker von Jung von Matt Impact

Sandro Schmocker von Jung von Matt Limmat



Direct

Natalie Friedrich von Jung von Matt Limmat

Joséphine Ducret von Publicis Communications

Am Mittwochabend haben sich die Young Lions Teams in den Räumlichkeiten des Kinowerbevermarkters Weischer.Cinema Schweiz zum Young Lions Roundtable getroffen, um sich gegenseitig auf die bevorstehende Young Lions Competition einzustimmen.

«Dank der Partnerschaft mit dem ADC haben wir eine nachhaltige Lösung geschaffen, den Schweizer Nachwuchs zu fördern und den Zugang zur internationalen Werbebühne sicherzustellen. Alle Young Lions Teams sind hochmotiviert und entschlossen, den letztjährigen Schweizer Erfolg zu verteidigen», wird Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, zitiert.



Der Young Lions Wettbewerb findet auch dieses Jahr parallel zum Festivalgeschehen statt. Vom 17. Juni bis 21. Juni treten die Teams live an der Croisette gegen die besten Nachwuchskreativen der Welt an.



Schweizer Jurorinnen im Überblick



Das Cannes Lions Festival hat für 2024 drei Schweizer Jurorinnen benannt. «Es freut uns, dass die Schweiz sowohl in der Shortlist Jury als auch in der Awarding Jury mitwirkt. Über die erneute Präsenz der Schweiz in der Awarding Jury sind wir besonders stolz», so Kaufmann.

Awarding Jury

Titanium: Patricia Corsi, Bayer Consumer Health

PR: Sama Al-Naib, BCW

Shortlist Jury

Industry Craft: Dominique Magnusson Jung von Matt Limmat



Die Cannes Jury besteht aus der Shortlist Jury und der Awarding Jury, beide besetzt von der Festivalleitung. Sie bewerten die Arbeiten der weltweiten Kreativ-Elite in verschiedenen Stadien. Die Juroren werden auf Basis von Nominierungen der Länderrepräsentanten und der Festivalleitung ausgewählt. Die Anzahl der Juryplätze pro Kategorie richtet sich nach den Kreativleistungen und Awards des Landes im Vorjahr.

Schweizer Einreichungen



Dieses Jahr verzeichnet die Schweiz zirka 108 Einreichungen. Im Vergleich zu 157 Einreichungen im Jahr 2023 sei auch Weischer.Cinema Schweiz überrascht, wie es in der Mitteilung heisst. «Uns ist aufgefallen, dass die Einreichungen seitens der Werbetreibenden abgenommen haben, während die Anzahl der Agentureinreichungen konstant geblieben ist. Wir werden in Gesprächen versuchen herauszufinden, wie wir die Einreichungen besser unterstützen können. Letztendlich liegt die Entscheidung, sich mit der Werbe-Elite zu messen, jedoch bei den Werbetreibenden», sagt Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz.

Treffpunkt der Schweizer Delegation

Weischer.Cinema Schweiz lädt auch dieses Jahr zur Festivalhalbzeit zum Swiss BBQ ein. Am Mittwoch, den 19. Juni, ab 12 Uhr trifft sich die Schweizer Delegation zum Networking-Event am O’Key Beach in Cannes. (pd/wid)