Numéro10: 121'478 neue Mitarbeiterinnen eingestellt

Die Agentur wird in Kürze 121'478 neue Mitarbeiterinnen anstellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie bildeten eine erstklassige Verstärkung, denn Bienen sind ausgezeichnete Arbeiterinnen. Diese massive Erweiterung erfordert einiges an Vorbereitung, wie der Video-Teaser zum Projekt zeigt.

Das Projekt verdanke sich einer natürlichen Sympathie für Bienen und einer gemeinsamen Überzeugung: Bienen müssen unterstützt und die biologische Vielfalt gefördert werden. Rund 600 Bienenarten der Schweiz sind bedroht und damit auch 130 Nutz- und Kulturpflanzen.

Deshalb habe Numéro10 beschlossen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Die Teammitglieder befinden sich derzeit in der Ausbildung zu Imkern. Im Frühling werden sie drei Bienenstöcke installieren, darunter einen experimentellen Holz-Stock, der zu 100 Prozent ökologisch ist, die Natur ohne Intervention ihre Arbeit machen lässt und das Ökosystem respektiert. Natürlich fördere dieses gemeinsame Projekt auch den Teamgeist.







Die Agentur befindet sich in einer Grünzone, in der es Felder, Blumen, Wald und Bäche gibt und die daher für Bienen ideal ist. Es ist alles vorhanden, um sicherzustellen, dass die kleinen «geflügelten Apothekerinnen» glücklich und gesund leben. (pd/lol)