Prophet: 20 Minuten startet digitalen Relaunch

Publiziert am 02.10.2025

20 Minuten zeigt sich ab Freitag in einem neuen digitalen Auftritt – noch bevor die Printzeitung Ende Dezember eingestellt wird (persoenlich.com berichtete). Das Unternehmen hat Logo, Website und App überarbeitet und lanciert gleichzeitig eine neue Werbekampagne.

«Zwar sind wir bereits sehr weit transformiert – mit einer klaren Führungsposition im digitalen Nutzermarkt der Schweiz und einem digitalen Umsatzanteil von mehr als 75 Prozent», so Bernhard Brechbühl, CEO der 20 Minuten Gruppe, in einem persoenlich.com-Interview. «Aber wir haben die neue Ära zum Anlass genommen, unserer Marke und unserem Produkt ein umfassendes Upgrade zu verpassen, damit wir mit voller Beschleunigung in die Zukunft starten können.»

Das Logo erscheint neu in einem helleren Blau. Das Wort «Minuten» steht nicht mehr im Logo selbst, sondern neben dem «20»-Symbol. Die ikonische Digitalschrift der Zahl bleibt erhalten, die Kanten wurden abgerundet.

«Lesen macht sexy»

Die neue Werbekampagne trägt den Claim «Lesen macht sexy». Prophet-Berater Thomas Wildberger und Thomas Schöb setzten die Kampagne um, nachdem die Firma bereits bei der Markenpositionierung und dem Corporate Design beteiligt war.

Die Kampagne umfasst zwölf Sujets des Westschweizer Fotografen Anoush Abrar sowie vier Bewegtbildspots unter der Regie des deutschen Regisseurs Simon Verhoeven.

«Mit der ‹Lesen macht sexy›-Kampagne feiern wir unsere Leserinnen und Leser als moderne Heroes des Alltags», sagt Victoria Rispy, Head of Marketing 20 Minuten. «Gleichzeitig setzen wir mit der Kampagne ein Statement für mutige, unkonventionelle Werbung.» Die Sujets laufen als Print- und Onlinewerbung, Plakate, TV-Spots und auf Social Media in der Deutsch- und Westschweiz. Ein Tram der Zürcher Verkehrsbetriebe wird im neuen Design eingekleidet.

Relaunch von App und Website

Website und App erhalten mehr Weissraum und modernere Schriften. Die Menüführung wurde vereinfacht: Statt einer komplexen Struktur gibt es neu ein «Entdecken-Menü» für alle Ressorts. Breaking News werden rot angezeigt, aufwendige Reportagen erhalten grossflächige Teaser. Ein neues Notification Center informiert Kommentierende über Reaktionen, eine Merkliste ermöglicht das Speichern von Artikeln.

Die Entwicklung basiert auf Befragungen von über 3000 Leserinnen und Lesern. Das Product- und Entwicklerteam unter CTO Dean Cavelti und Head of Product Matthias Strodtkötter wurde von der Digitalagentur Unic unterstützt.

Für den Werbemarkt lanciert 20 Minuten neue Formate: Das überarbeitete Welcome-Ad auf der Frontseite erzielt laut Unternehmen eine 80 Prozent höhere Sichtbarkeit als Standardformate. «Big Stage» bietet Bewegtbild im digitalen Format. «The Season» kombiniert Online-, Print- und Einkaufszentren-Werbung in der Vorweihnachtszeit. 2026 will 20 Minuten ein Short-Form-Video-Erlebnis und ein neues Fussball-Story-Universum lancieren. (pd/cbe)