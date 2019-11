Beemfähige Werbung: «20 Minuten» startet Kampagne für Beem-Funktion

Im Mai sorgte die Swisscom-Tochter Beem mit der neuen Technologie auf Plakaten von APG für Schlagzeilen (persoenlich.com berichtete). Nun lanciert auch «20 Minuten» eine interaktive Kampagne mit dem Dienst. Zum Start der Funktion lancieren Beem und «20 Minuten» einen interaktiven Wettbewerb an ausgewählten Boxen-Standorten in der Deutschschweiz, heisst es in der Mitteilung dazu. Während 30 Tagen werde an diesen Standorten täglich ein Handy nach Wahl im Wert von bis zu 1200 Franken verlost. Vom 5. November bis zum 6. Dezember 2019 seien insgesamt 206 Boxen in Zürich, Winterthur, Bern, Basel, St. Gallen und Luzern mit Beem ausgerüstet.

Am Wettbewerb teilnehmen können alle Nutzerinnen und Nutzer, welche die Beem-Funktion in der App manuell aktivieren und den Zugriff auf Bluetooth, Standort und Mikrofon erlauben. Nähert sich ein User einer mit der Technologie ausgerüsteten Box, erscheint im Newsfeed der App ein Beem-Banner mit dem Hinweis, am Wettbewerb teilzunehmen. Wer daran teilnimmt, erfährt unmittelbar danach, ob sie oder er das Handy gewonnen hat.

Werbekleber an den 20-Minuten-Boxen weisen auf den interaktiven Wettbewerb hin. Zudem wird er im redaktionellen Teil von «20 Minuten» angekündigt und mittels Printanzeigen und Online- und Mobile-Werbemitteln während des gesamten Kampagnenzeitraums beworben. Unterstützt wird die Aktion zusätzlich durch eine Content-Creator-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Influencer-Plattform Picstars. Die Aktivierung der Beem-Funktion in der App erfolgt manuell durch die Nutzerinnen und Nutzer, und sie kann jederzeit wieder deaktiviert werden. (pd/wid)