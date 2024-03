Ad School: 26 Talente der Werbebranche zertifiziert

Für die Abschlussarbeit konnte die internationale Meeresschutzorganisation OceanCare als Fallstudie gewonnen werden. Im Briefing wurden die Studierenden aufgefordert, ein Spendenprodukt für die Generation Z zu entwickeln sowie eine Kampagne für dessen Bekanntmachung zu konzipieren.

Würfel in Gold, Silber und Bronze

Die Teams, bestehend aus Kreativen und Strategen/Beratern, präsentierten der Jury des Ad-School-Schulrates und Vertreterinnen von OceanCare ihre Abschlussarbeiten. Die Studierenden erhielten anlässlich der Zertifikatsfeier am 29. Februar in der ADC-Galerie ihre Zertifikate. Zudem wurden drei Gewinnerteams mit den begehrten Würfeln in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet.

«Die Abschlussarbeiten haben gezeigt, dass die Talente sowohl strategisch als auch kreativ in den letzten Monaten grosse Schritte nach vorne gemacht haben und das Zertifikat mehr als verdient haben», wird Schulrats-Präsident Peter Brönnimann in einer Medienmitteilung zitiert.

Kooperation von ADC und LSA

Die Ad School ist eine Kooperation zwischen ADC Switzerland und LSA Leading Swiss Agencies. Sie wird unterstützt von namhaften Partnern wie der HWZ und Iab Switzerland. An der Ad School Schweiz lernen die begabtesten Talente der Kommunikationsbranche von den besten Vertretern und Dozenten der Branche.

Die prämierten Teams und ihre Abschlussarbeiten:

