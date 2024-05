Rubicom: Andreas Kern gründet Agentur für PR und strategische Kommunikation

Publiziert am 06.05.2024

Rubicom unterstützt Unternehmen als umsetzungsstarker Partner in der Medienarbeit sowie in der digitalen und internen Kommunikation. Das schreibt Andreas Kern in einer Medienmitteilung. Der Fokus seiner neuen Agentur liege zum einen auf der Positionierung von Organisationen und Führungskräften, zum andern auf der Beratung in kommunikativ anspruchsvollen Situationen wie Grossprojekten, Krisen, M&A-Transaktionen und anderen Transformationsprozessen, teilt Kern weiter mit. Zudem begleite seine Agentur CEOs und Kommunikationsverantwortliche als Sparringpartner in allen Fragen der internen und externen Kommunikation.

Gründer und Agenturchef Andreas Kern arbeitete in den letzten 20 Jahren als Mediensprecher und Kommunikationsberater für Schweizer Grossunternehmen, oft auch mit Führungsverantwortung. So war Kern unter anderem bei der Credit Suisse für die mediale Positionierung des Schweizer Geschäfts und des globalen Asset Managements verantwortlich. Er hat diverse Projekte zur medialen Positionierung der Bank erfolgreich umgesetzt und verfügt über ein starkes Netzwerk in der Schweizer Medienlandschaft.

Rubicom wird für spezifische Fachbereiche durch die drei Senior Counselors Tommaso Manzin (Ghostwriting), Claudia Rheinboldt (Employee Engagement) und Tracy Turner (English Editing & Copywriting) verstärkt. Darüber hinaus verfügt Rubicom über ein breites Netzwerk an Partnern in den Bereichen Design, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Monitoring, Reputationsanalyse und Medienrecht. (pd/nil)