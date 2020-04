The One Show: 30 Shortlists für Schweizer Agenturen

von Michèle Widmer

The One Show hat eine vollständige Liste aller eingereichten Arbeiten, die die erste Beurteilungsrunde überstanden haben, veröffentlicht. Zurzeit läuft die zweite Beurteilungsphase.

Die erste Hürde genommen haben dieses Jahr gleich sechs Schweizer Agenturen mit neun Arbeiten verteilt auf 30 Plätze.



Folgende Agenturen und Arbeiten sind auf der Liste vertreten:



Jung von Matt Limmat – 9 Shortlists

The War Siren Test für Amnesty International nominiert in der Kategorie Branded Entertainment (Experiential Live Events), Direct Marketing (Experiential Live Events), Events/Stunts, Experiential Radio & Audio, Innovation in Radio & Audio

A Touch of History für Samsung Switzerland in der Kategorie Mobile Apps, Cultural Driver, UX / UI – Interface Design und Applications

Think/Zürich / Ateo / Rocket Film – 7 Shortlists

Catch a Flight to Buenos Aires für Edelweiss in der Kategorie Mobile Apps, Real-Time, Creative Use of Data, Digital & Online, Applications, Augmented Virtual & Mixed Reality, Craft – Use of Technology

Havas Village – 3 Shortlists

Waiting Wins für Canal+ in der Kategorie Targeting, Real-Time und Data-Driven Personalization

Ruf Lanz – 5 Shortlists

Isolated from the outside world für Autism Forum Switzerland in der Kategorie Print – Health & Wellness



The peaceful hunting season für Hiltl Vegetarian Restaurant in der Kategorie Billboards & Transit – Campaign, Newspaper – Campaign, Magazine – Campaign



No animal takes pleasure in suffering für Foundation Tier im Recht in der Kategorie Craft Illustration

Heimat Zürich – 3 Shortlists

Read Upright für Kieser Training in der Kategorie Online Advertising – Display Ads, Mobile Advertising und Innovation in Mobile, Magazine – Campaign

TBWA Switzerland – 3 Shortlists

RailTales für SBB in der Kategorie Digital Product, Experiential Radio & Audio und Custom Content

Die One Show in New York ist einer der härtesten Kreativwettbewerbe der Welt. Er zählt fürs Schweizer Kreativranking mit dem höchsten Faktor – wie der D & AD und Cannes. Ende Mai veröffentlicht die Jury die Liste mit den Finalisten, welche entweder Pencils aus Gold, Silber oder Bronze oder Merits gewinnen.