Die Shortlist des Swiss Poster Award 2018 steht fest: 34 nominierte Kampagnen hätten eine starke Konkurrenz von 330 Wettbewerbsbeiträgen hinter sich gelassen und zählten «bereits jetzt zu den besten Kreationen des Jahres», wie Veranstalterin APG in einer Mitteilung schreibt.

Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus 21 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat vergangenen Dezember unter der Leitung von Jurypräsident Christian Brändle insgesamt 330 eingereichte Aussenwerbekampagnen bewertet. Erstmals in der Jury vertreten waren Yvan Piccinno (Y&R Group Switzerland) und die mehrfach ausgezeichnete Grafikerin Paula Troxler (PANK).

Die ausgewählte Shortlist-Werke hätten unter anderem durch Originalität, plakative Umsetzung der Werbebotschaft und gestalterische Ausführung überzeugt.







Die Gewinner der Swiss Poster Awards in Gold, Silber oder Bronze sowie der Hauptgewinner über alle Kategorien «Poster of the Year» werden am 7. März 2019 an der APG|SGA Poster Night in der Halle 622 in Zürich Oerlikon bekanntgegeben. Die Moderatorin Alexandra Maurer führt durch den feierlichen Anlass. Sie wird die Finalisten präsentieren und den Gewinnern zusammen mit den Laudatoren aus der Fachjury die Awards überreichen. Auch dieses Jahr werden Marcello Weiss und sein Team mit einem innovativen Bühnenbild aufwarten. Die Siegerarbeiten werden zudem am Festival für Grafikdesign und Technologie «grafikSchweiz19» gezeigt.

Der Swiss Poster Award ist einer der grössten Kreativwettbewerbe der kommerziellen Kommunikation für analoge, digitale und innovative Werbung in der Schweiz. Er zeichnet herausragende Kreativität aus, betont den Wert der Gestaltung und unterstreicht die Bedeutung der Aussenwerbung. (pd/eh)