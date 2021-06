Jung von Matt Limmat: 3D-Gifs für die Mobiliar inszeniert

«Gönn dir mehr» – so direkt lautet der Aufruf, mit dem die Mobiliar ihr Jungendprogramm mit einer digital ausgesteuerten Kampagne bewirbt. Denn nebst unschlagbaren Leistungen bietet die Mobiliar auch attraktive Partnervorteile und Sparmöglichkeiten, dank denen Jugendliche sich einfach mehr Freiheiten erlauben können, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Und genau das zeigt die Mobiliar mit ihren Sujets und einer Botschaft, welche die Lebensfreude feiern: Dass es wieder Zeit ist für mehr Leben und weniger Sorgen. Das bedeutet für Jugendliche Spass, Abenteuer und unbeschwerte Momente.

3D-Gifs zeigen Lebensgefühl

Die Display-Werbemittel wurden mit einem auffallenden Effekt versehen: wiederholende Bewegungen im Loop und Dreidimensionalität. Sie greifen unbeschwerte Situationen aus dem Leben auf und zelebrieren diese. Zum einen zuhause oder eben in der WG, sei es beim Spaghettiplausch, bei spontanen Sing-Sessions oder wenn der Küchentisch zum Pingpongtisch wird. Zum andern unterwegs, wenn ein Roadtripp oder eine Ausfahrt mit dem Auto ansteht.







Da, wo die Jungen sich tummeln

Mit Präsenzen auch auf TikTok und Tinder orientiert sich der Mediamix der Kampagne stark am Zeitgeist der Jugendlichen. Nebst zusätzlichen Platzierungen auf den grossen Social-Media-Kanälen wird auch auf Vergleichsportalen im Bereich Wohnen und Auto geworben. Eine eigene Landingpage innerhalb der Mobiliar Website bietet detailierte Informationen zum Jugendprogramm und führt bei Bedarf weiter zu den entsprechenden Leistungen der Mobiliar für alle bis 26.

Auch Eltern angesprochen

Das Jugendprogramm bietet nicht nur Vorteile für Jugendliche, sondern es soll auch Eltern ansprechen. Denn bei der Wahl der Versicherung orientieren sich Jugendliche oft am Rat-schlag von Mama oder Papa. Und Eltern von 18- bis 26-Jährigen leben wahrscheinlich etwas beruhigter, wenn sie wissen, dass die WG oder das Auto ihrer Sprösslinge gut versichert ist. Mit denselben Visuals, jedoch versehen mit Zitaten der Jugendlichen als Headline, werden Eltern auf witzige Art und Weise daran erinnert, dass ihre Kinder immer noch etwas Flausen im Kopf haben und es sich in jedem Fall lohnt, auf eine zuverlässige Partnerin in Sachen Versicherung zu setzen.







