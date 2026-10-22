Publiziert am 22.10.2026

Die neue Kampagne von Neumühle hat Claude Gasser fotografiert, die Art Direction lag bei Andreas Huber von Buero-a-h. Das schreibt das Label in einer Medienmitteilung. Die Bilder zeigen ein Model in Wald, Wiese und Schilf.

Beworben werden die in Deutschland gefertigte Mütze «Tide Salt & Pepper» und die in Spanien hergestellte Trinkflasche «Grüsschen». Auf der Flasche steht der Schriftzug «Ein Grüsschen». Laut Mitteilung wurde er 1903 im Neumühle-Tal von Hand geschrieben. Nach diesem Tal bei Uznach ist das Label benannt. Gegründet haben es 2015 Andreas Fehr und seine Mutter Edith Fehr.

Aufmerksamkeit erhielt Neumühle im Januar 2020, als der damalige Ferrari-Pilot Sebastian Vettel am Ski-Weltcup in Kitzbühel eine Mütze des Labels trug, wie die Südostschweiz berichtete. Für einen bezahlten Auftritt dieser Art müsste ein Unternehmen einen siebenstelligen Betrag aufwenden, schätzte Werbefachmann Frank Bodin damals. 2024 wurde Vettel Entwicklungspartner der Marke. Zum 30. Todestag von Ayrton Senna lancierten sie gemeinsam ein T-Shirt und eine Balaclava. (pd/nil)