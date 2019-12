In Flagranti Communications: 50-Franken-Zückerli für eine Kreditkarte

50 Franken geschenkt: Diesen Mehrwert hat eine Kampagne von In Flagranti für PostFinance auf verschiedenen Kanälen kommuniziert. Wer im Promotionszeitraum eine Kreditkarte neu beantragte, erhielt den Betrag als Antrittsgeschenk auf sein Konto gutgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung.

Die verschiedenen Sujets der Kampagne waren auf die Zielgruppen der Reise- und Gamingaffinen ausgerichtet sowie übergreifend auf das Thema Shopping. Ausgespielt wurden sie über eine Kampagne mit Inseraten in grossen Printtiteln, personalisierten Mailings, Displays auf Websites wie Tripadvisor sowie Postern und Flyern in den Filialen von Post und PostFinance. In den Sozialen Medien wurden rund zehn verschiedene Videos ausgespielt, welche auf humorvolle Weise zeigten, wie praktisch eine Kreditkarte ist und was man sich für das Antrittsgeschenk von 50 Franken alles leisten kann.

In Flagranti Communication ist verantwortlich für Konzept und Realisation der Promotionskampagne. Die Mediaplanung sowie -buchung wurde durch Havas Media und Webrepublic vorgenommen.

Verantwortlich bei PostFinance: Marco Serratore, Mario Agostino, Monika Siegenthaler, Philipp Gasser, Florian Grützner; verantwortlich bei In Flagranti Communication: Nicolas Engel (Senior Client Consultant), Luigi Del Medico (Creative Director), Sarah Rüegger (Copywriter), Janine Schwegler (Art Director), Tim Glatthard (Multimedia Producer), Jan Leibacher (Multimedia Producer) (pd/wid)