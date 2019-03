Mit einem Animationsfilm wollen die beiden Hilfswerke der Landeskirchen Brot für alle und Fastenopfer zur Fastenzeit Menschen in der Schweiz aufrufen, Frauen zu stärken und so zu einer gerechteren Welt beizutragen, heisst es in einer Mitteilung.

TV-Spot, Digital out of Home sowie online Werbung wie Programmatic-Ads unterstützen im zweiten Jahr der Kampagne den Spendenaufruf in den Briefkästen. Auf der Landingpage werden die Geschichten von 50 Frauen vorgestellt – 50, weil die beiden Hilfswerke das 50-Jahre-Jubiläum ihrer Zusammenarbeit feiern.







Verantwortlich bei Brot für alle / Fastenopfer: Elke Fassbender (Leiterin Ressort Fundraising und Marketing), Matthias Dörnenburg (Co-Leiter Bereich Kommunikation, Leiter Kommunikation und Campagining), Mischa von Arb (Kampagnenkoordinator Brot für alle und Fastenopfer); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Lorenz Spinas (Creative Direction), Andrea Reinhardt (Art Direction, Konzept), Susi Kammergruber (Text, Konzept), Meike Sprankel (Online-Strategie und Beratung); verantwortlich bei Fluxif: Fabian Scheffold (Producer), Filip Frisk (3D-Artist), Achille Lietha (Compositing, Grading). (pd/log)