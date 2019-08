Vaudeville Studios hat für Sunrise eine Kampagne zu den Vorteilen von 5G in allen Lebensbereichen realisiert, heisst es in einer Mitteilung.

Jeder Spot fasst die Vorteile des jeweiligen Themas in 30 Sekunden zusammen und verweist auf den zugehörigen Artikel mit allen Fakten und Statistiken. Die Herausforderung war, in 30 Sekunden den technisch komplexen Sachverhalt in schnell und einfach verständlichen Bildern ohne Sprecher, nur mit Text im Bild wiederzugeben.

Die Spots seien im Owned und Paid Media Umfeld im Einsatz und in den POS-Screens der Sunrise Shops, heisst es weiter. Zukunftsgerecht ist in 4K Auflösung gearbeitet worden. Technisch kommt eine Mischung aus 2D und 3D Animation zum Einsatz, die fliessend ineinander greift. Eine eigens dafür komponierte Musik bestimmt den Rhythmus und das Tempo der Animation.

Verantwortlich bei Sunrise Communications: Christoph Timm (Director Brand Strategy & Marketing Communication), Andreas Jäggi (Marketing Manager); verantwortlich bei den Vaudeville Studios: Roger Zürcher (Projektleitung, Konzept & Storyboards), Martin Brunner (Motion Design & Compositing), Ivan Lüthi (Motion Design & Compositing). Musik-Komposition von Jingle Jungle. (pd/wid)