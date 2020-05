Franz&René: 8,5 Millionen sind im Marathon-Schlussspurt

«Das ist kein Sprint, es ist ein Marathon.»: An einem Mittwoch im März begann mit dem Zitat des Bundesrates Alain Berset der Kampf gegen das Virus. Eine verlassene Allee wird für Franz&René zum Schauplatz des Marathons von 8,5 Millionen Teilnehmenden.

Die Szenerie bilde gleichzeitig den Rahmen für den Unterstützungsspot der Groupe Mutuel, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Dieser ist seit dem 4. Mai national zu sehen. Genau in dem Moment, in welchem das Ende des Lockdowns absehbar ist, möchte die Groupe Mutuel die Schweiz daran erinnern, dass die Ziellinie in Sicht ist, aber noch nicht ganz erreicht.





Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Stéphane Andenmatten (Stellvertretender Direktor Leiter Kommunikation & Branding), Serge Grand (Leiter

Werbung & Sponsoring); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristina Mollard (Senior Campaign Manager), Yoann Cosson (Creative Direction), Gianluca Terzini (Art Direction), Aline Windler (Grafik Design), Produktion

Rocket Film, Christopher Novak (Producer), Lukas Wälli (Regisseur) (pd/wid)